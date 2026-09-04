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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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28
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Росія атакувала Полтавщину: постраждала 3-річна дівчинка, є руйнування

Російський безпілотник впав у Кременчуцькому районі. Через це постраждала дитина.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Полтавщина

Полтавщина

На Полтавщині російський безпілотник впав у Кременчуцькому районі. Пошкоджені будинки та машини, а також постраждала дитина.

Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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За його інформацією, внаслідок ворожої атаки травми попередньо отримала трирічна дівчинка, якій наразі надають усю необхідну допомогу.

На місці події працюють екстрені служби, а вся детальна інформація наразі уточнюється.

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Нагадаємо, в Києві вдень 4 вересня у Шевченківському районі впали уламки дрона. Через це виникла пожежа на даху нежитлової будівлі. Згодом стало відомо про влучання російського безпілотника в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, яка розташована навпроти Софійського собору.

Також вибухова хвиля від ворожого удару також поширилася на сусідній національний заповідник «Софія Київська», де частково постраждала історична споруда.

Також у Києві вранці 4 вересня пролунали вибухи і стався «приліт» під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу російських дронів. Після удару в небі над столицею видно густий темний дим.

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