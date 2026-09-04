- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Полтавщину: постраждала 3-річна дівчинка, є руйнування
Російський безпілотник впав у Кременчуцькому районі. Через це постраждала дитина.
На Полтавщині російський безпілотник впав у Кременчуцькому районі. Пошкоджені будинки та машини, а також постраждала дитина.
Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Атака РФ на Полтавщину — що відомо
За його інформацією, внаслідок ворожої атаки травми попередньо отримала трирічна дівчинка, якій наразі надають усю необхідну допомогу.
На місці події працюють екстрені служби, а вся детальна інформація наразі уточнюється.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, в Києві вдень 4 вересня у Шевченківському районі впали уламки дрона. Через це виникла пожежа на даху нежитлової будівлі. Згодом стало відомо про влучання російського безпілотника в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, яка розташована навпроти Софійського собору.
Також вибухова хвиля від ворожого удару також поширилася на сусідній національний заповідник «Софія Київська», де частково постраждала історична споруда.
Також у Києві вранці 4 вересня пролунали вибухи і стався «приліт» під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу російських дронів. Після удару в небі над столицею видно густий темний дим.