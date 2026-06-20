Росія атакувала поштовий термінал під Харковом: рятувальники потрапили під повторний удар (фото)

Удар по поштовому терміналу в передмісті Харкова / © ДСНС

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Вдень 20 червня росіяни атакували безпілотниками поштовий термінал у передмісті Харкова, завдавши повторного удару під час роботи рятувальників.

Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок удару на підприємстві зайнялася масштабна пожежа. Вогонь стрімко охопив площу понад 400 квадратних метрів, серйозно пошкодивши будівлю самого терміналу, вантажні автомобілі та контейнери. Коли на місце події оперативно прибули пожежні підрозділи, ворог завдав повторного удару безпілотниками по цій же локації.

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«Влучання зафіксовано по будівлі самого терміналу, контейнерах та вантажних автомобілях. Через це конструкції об’єкта зазнали серйозних пошкоджень», — повідомили в ДСНС.

Попри постійну небезпеку та ризик нових атак, рятувальникам вдалося успішно ліквідувати всі осередки займання. На щастя, особовий склад, техніка ДСНС та цивільні громадяни не постраждали.

Фото наслідків ударів по поштовому терміналу

Удар по поштовому терміналу в передмісті Харкова / © ДСНС

Удар по поштовому терміналу в передмісті Харкова / © ДСНС

Удар по поштовому терміналу в передмісті Харкова / © ДСНС

Удар по поштовому терміналу в передмісті Харкова / © ДСНС

Удар по поштовому терміналу в передмісті Харкова / © ДСНС

Удар по поштовому терміналу в передмісті Харкова / © ДСНС

Удар по поштовому терміналу в передмісті Харкова / © ДСНС

Удари по Україні — останні новини

Увечері 20 червня окупанти також завдали удару по Полтаві. Після оголошення повітряної тривоги о 19:49 в обласному центрі пролунала серія гучних вибухів.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що кількість поранених дітей зросла до чотирьох, ще одну дитину довелося терміново доправити до лікарні. Загальна кількість постраждалих становить дев’ять осіб, усіх їх шпиталізовано.

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«Лікарі надають усім постраждалим всю необхідну медичну допомоги», — зазначила посадовиця.

Того ж дня вдосвіта російська авіація скинула керовану авіабомбу на Харків. Ворожий боєприпас влучив у двоповерховий багатоквартирний будинок у Холодногірському районі, спричинивши значні руйнування та спровокувавши масштабну пошуково-рятувальну операцію.

За даними міського голови Ігоря Терехова, під час розбору завалів зруйнованого будинку рятувальники виявили тіло однієї загиблої людини. Водночас вісьмох мешканців вдалося успішно врятувати, але щонайменше один чоловік ще залишається під уламками.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що кількість постраждалих внаслідок цього удару зросла до дев’яти осіб. П’ятьох травмованих шпиталізували, а ще четверо отримали необхідну допомогу від лікарів безпосередньо на місці трагедії.

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