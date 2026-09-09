Атака на КПП. / © Державна митна служба України

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Вночі 9 вересня армія Росії атакувала БпЛА міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче» в Одеській області, що на кордоні з Молдовою. Є загиблі та травмовані.

Що відомо про атаку на КПП, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Зранку про атаку безпілотників на міжнародний пункт пропуску повідомили у ДПСУ та і Митній службі.

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«Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території, виникли пожежі. Є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску», — наголосили у ДПСУ.

Зазначається, що пункт пропуску «Старокозаче» тимчасово не працює: оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено.

Що відомо про жертв

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що жертвами стали цивільні, які перебували біля пункту пропуску.

«За попередньою інформацією, двоє людей загинули, троє постраждали. 16-х людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань», — наголосив чиновник.

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Атака на КПП — фото, відео

Дрони атакували пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області. / © ДПСУ

Дрони атакували пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Дрони атакували пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

На КПП внаслідок російських ударів виникла пожежа. / © Одеса INFO

Дата публікації 07:34, 09.09.26 Кількість переглядів 39 РФ вдарила по кордону: є жертви - відео

Нагадаємо, 1 вересня війська РФ атакували пунктів пропуску в Одеській області — «Орлівка». Це — поромний комплекс через річку Дунай, який сполучає Україну та румунське місто Ісакча.

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