Росія атакувала рятувальників у Ніжині, коли ті гасили пожежу після "прильоту" (фото)

Ніжин пережив найбільшу повітряну атаку за час повномасштабної війни. Росіяни завдали подвійного удару по підприємству критичної інфраструктури, травмувавши чотирьох рятувальників.

Рятувальники гасять пожежу після «прильоту» у Ніжині

Рятувальники гасять пожежу після «прильоту» у Ніжині / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська ввечері 14 вересня атакували рятувальників у Ніжині Чернігівської області, коли ті гасили пожежу після удару БпЛА. Через атаку були травмовані четверо надзвичайників, їх госпіталізували.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Мер Ніжина розповів Олександр Кодола розповів «Суспільному» подробиці атаки на місто, яку росіяни влаштували 14 вересня. Так, вдень ворог влучив у велику нафтобазу. Для іквідації пожежі та наслідків були залучені понад 20 одиниць техніки з Ніжина та з найближчих районів.

«Вогнем знищено багато майна цього підприємства. Один з рятувальників отруївся під час ліквідації цієї ситуації. По завершенню гасіння був другий „приліт“ увечері, на початку 23:00. У результаті цього троє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони доставлені до лікарні, їм надають допомогу», — повідомив Кодола.

Він наголосив, що 14 вересня Ніжин зазнав найбільшої повітряної атаки за час повномасштабної війни. Російська атака тривала понад 16 год.

«Ніжин атакували десятками безпілотників, було декілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури, по одному підприємству критичної інфраструктури було подвійне влучання з перервою в кілька годин. Уламки одного з безпілотників упали в центрі міста», — розповів мер.

Рятувальники гасять пожежу у Ніжині після російської атаки 14 вересня / © ДСНС

Рятувальники гасять пожежу у Ніжині після російської атаки 14 вересня / © ДСНС

Рятувальники гасять пожежу у Ніжині після російської атаки 14 вересня / © ДСНС

Рятувальники гасять пожежу у Ніжині після російської атаки 14 вересня / © ДСНС

Рятувальники гасять пожежу у Ніжині після російської атаки 14 вересня / © ДСНС

Рятувальники гасять пожежу у Ніжині після російської атаки 14 вересня / © ДСНС

Рятувальники гасять пожежу у Ніжині після російської атаки 14 вересня / © ДСНС

Рятувальники гасять пожежу у Ніжині після російської атаки 14 вересня / © ДСНС

Нагадаємо, ввечері 14 вересня російські дрони атакували Ніжин: повідомлялося про влучання на двох підприємствах критичної інфраструктури та пожежі. Зокрема, було уражено резервуар пального.

Через певний час у Ніжині знову пролунали вибухи. Мер повідомив, що внаслідок «прильоту» дрона сталася аварія на лінії електропередавання.

