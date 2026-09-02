Росія атакувала Рівненщину: дрони пошкодили будинки, є постраждалі

На околицях Рівного пролунали вибухи / Ілюстративне фото / © скриншот з відео

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У середу, 2 вересня, російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на територію Рівненської області. Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнали цивільні об’єкти та постраждали мирні мешканці регіону.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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Наслідки ворожого удару та постраждалі

За попередніми даними керівництва області, через дії агресора поранення різного ступеня тяжкості отримали троє громадян. Наразі відомо, що ці люди зазнали лише незначних травм і їхньому здоров’ю нічого не загрожує.

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«Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога. Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля», — написав очільник обласної військової адміністрації.

Він також додав, що на місці інциденту вже працюють усі відповідні екстрені служби.

Місцева влада оперативно відреагувала на руйнування майна жителів громади. Представники адміністрації вже вирішують питання щодо надання тимчасового житла тій родині, яка найбільше постраждала від цього нападу.

Деталі дронової небезпеки поблизу Рівного

Перед офіційними заявами влади моніторингові канали масово попереджали мешканців регіону про загрозу з повітря. Зокрема, у мережі поширювалася інформація про рух ворожих ударних безпілотників безпосередньо у напрямку області.

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Згодом під час оголошеної тривоги фіксувалися гучні вибухи на околицях обласного центру. У зв’язку з постійними атаками посадовці нагадують громадянам про необхідність дотримуватися таких базових правил безпеки:

оперативно спускатися в укриття під час звуку сирен;

перебувати в безпечних місцях до офіційного відбою;

уникати фіксації на камеру роботи сил ППО.

Нагадаємо, 2 вересня Росія запустила по Україні балістику та 174 дрони. Українська протиповітряна оборона вже знищила 141 повітряну ціль.

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