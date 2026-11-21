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Російська атака на Рівненщину залишила без електропостачання десятки населених пунктів Сарненського району. Енергетики не можуть оперативно усунути пошкодження через загрозу повторних ударів.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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За його словами, внаслідок обстрілу електроенергія зникла приблизно у пів сотні населених пунктів району.

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Ситуацію ускладнюють часті повітряні тривоги, під час яких енергетики не мають змоги безпечно проводити відновлювальні роботи.

На момент повідомлення очільника ОВА в Сарненському районі знову оголосили повітряну тривогу.

Коваль закликав місцевих жителів подбати про власну безпеку та безпеку близьких.

Терміни відновлення електропостачання наразі не уточнюються.

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Наслідки російських ударів по енергетиці — останні новини

Масована атака Росії 20 листопада знову завдала ударів по об’єктах, від яких залежить робота української енергосистеми. Під ворожим вогнем опинилися, зокрема, підстанції та енергетичні лінії, пов’язані з роботою атомних електростанцій і зв’язками України з енергосистемою ЄС. Російські війська завдавали ударів хвилями, роблячи паузи по 20–30 хвилин, що ускладнювало гасіння пожеж і відновлення пошкоджених об’єктів.

На тлі постійних атак енергосистема може й надалі працювати в режимі чергування аварійних відключень і ремонтів. Такий сценарій може повторюватися протягом найближчих двох місяців: після удару частина споживачів залишається без світла, енергетики відновлюють пошкоджені мережі, а потім відбувається нова атака. В окремих мікрорайонах і населених пунктах знеструмлення можуть тривати два-три дні, навіть коли на сусідніх вулицях електрика є.

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