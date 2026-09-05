Росія атакувала "Шахедами" Хмельниччину: що відомо про наслідки

Атака російських "Шахедів" / © ТСН.ua

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У суботу, 5 вересня, російські війська атакували Хмельницький район ударними безпілотниками. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження на території окремих підприємств, а також зазнав руйнувань триповерховий житловий будинок. Серед постраждалих є дитина.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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За словами очільника ОВА, під час атаки по області працювали сили протиповітряної оборони.

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«Щойно завершилася атака ворожими безпілотниками. Працювали сили ППО», — повідомив Тюрін.

Він зазначив, що попередньо внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. На місце події направили відповідні служби, які мають встановити масштаби пошкоджень та ліквідувати наслідки удару.

Крім того, російські безпілотники пошкодили триповерховий житловий будинок. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед яких одна неповнолітня.

«Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки, серед яких одна неповнолітня. Трьох людей госпіталізовано до медичних закладів, одній людині надано допомогу на місці без госпіталізації», — уточнив Тюрін.

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Наслідки російської атаки наразі уточнюються, на місцях пошкоджень працюють відповідні служби.

Нагадаємо, цього ж дня російська армія завдала удару безпілотниками по Житомиру. Після атаки в місті здійнявся густий дим від пожежі. Можливе влучання по об’єктах «Нової пошти».

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