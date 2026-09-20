Росія атакувала склад "ЕКО Маркет": чи працюватимуть магазини

ЕКО Маркет

Реклама

Один зі складів мережі супермаркетів «ЕКО Маркет» зазнав пошкоджень. Попри це, магазини мережі продовжують працювати, а компанія забезпечує постачання товарів.

Про це «ЕКО Маркет» повідомив у соцмережах.

Реклама

У компанії зазначили, що всі співробітники, які перебували на об’єкті, живі та неушкоджені.

Реклама

«Сьогодні один зі складів „ЕКО Маркет“ зазнав пошкоджень», — йдеться у повідомленні.

Чи працюватимуть магазини «ЕКО Маркет»

Водночас мережа запевнила, що магазини продовжують роботу.

«Забезпечуємо постачання та робимо все необхідне, аби наші гості могли придбати звичні продукти у наших магазинах», — заявили в компанії.

В «ЕКО Маркет» додали, що зараз працюють у надзвичайному режимі та докладають усіх зусиль, щоб необхідні товари залишалися на полицях.

Реклама

Компанія також подякувала партнерам, рятувальникам і захисникам за допомогу після пошкодження складу.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що після атаки дронів на Київщині спалахнули пожежі. У Бориспільському районі загорілися складські приміщення, над місцем події здіймався густий стовп диму.

У Бучанському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено автомобіль. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували.

У Фастівському районі пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі.

Реклама

Новини партнерів