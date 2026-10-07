Росія атакувала склад великої торговельної мережі в Україні: що відомо

Продукти / © Pixabay

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Під час чергової повітряної атаки в Україні зазнав ушкоджень склад свіжих продуктів торгової мережі «Ашан».

Про це повідомила пресслужба компанії «Ашан».

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За даними компанії, під удар потрапив саме склад, де зберігається продукція категорії «свіжі продукти».

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«Сьогодні внаслідок ворожої атаки пошкоджено наш склад свіжих продуктів. Найважливіше — жоден співробітник не постраждав», — зазначили в компанії.

У торговельній мережі також висловили подяку своєму колективу за роботу в критичних умовах та закликали громадян дотримуватися заходів безпеки під час загрози обстрілів.

«Бережіть одне одного та не нехтуйте правилами безпеки під час повітряних тривог», — додали в «Ашан».

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