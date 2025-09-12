ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
266
1 хв

Росія атакувала Сумщину дронами й ракетами: троє загиблих

У Сумах зросла кількість жертв після ранкового удару. Росіяни били дронами та ракетами.

Анастасія Павленко
Суми пережили атаку

Суми пережили атаку / © Associated Press

Сьогодні, 12 вересня, армія Росії атакували околиці Сум та область дронами ракетами — внаслідок ударів загинули три особи.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Близько 06:00 росіяни атакували двома безпілотниками промислову зону в Сумах. Там загинув 65-річний охоронець підприємства.

А вже о 06:30 ворог ударив, за попередніми даними, трьома балістичними ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

«Унаслідок атаки загинули два чоловіки, одному з яких 67 років, особа іншого встановлюється. Поранено щонайменше пʼять людей. Пошкоджено чи знищено понад 10 домоволодінь», — йдеться у відомстві.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, що Суми атакували дронами. Загинув охоронець.

У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала Україну 40 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 33 ворожих БпЛА.

266
