Укрaїнa

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Суми БпЛА: одна людина постраждала (відео)

У місті зафіксовано руйнування інфраструктури та пошкодження житлових будинків.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Shahed

Shahed

Одна людина постраждала внаслідок нічної атаки на Суми російських ударних безпілотників.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки голови міста Артем Кобзар.

Він заявив, що два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один — по закладу освіти.

«У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами», — заявив Кобзар.

Він додав, що наразі відомо про одну постраждалу людину, якій надається необхідна допомога.

Раніше повідомлялося, що ночі у Бориспільському районі внаслідок удару БпЛА загорівся триповерховий житловий будинок, а також виникла пожежа у двох приватних будинках.

Ми раніше інформували, що у Києві та області в ніч проти 22 вересня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

