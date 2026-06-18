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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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43
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Росія атакувала Суми дронами: загинув 56-річний чоловік, спалахнули пожежі

Російські війська вдарили безпілотниками по Сумах у ніч проти 18 червня. Внаслідок атаки загинув 56-річний місцевий житель, також зафіксовано влучання по автозаправній станції.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У місті Суми внаслідок російської атаки безпілотниками загинув мирний мешканець.

Про це повідомив начальник Сумська міська військова адміністрація Сергій Кривошеєнко.

За його словами, удар БпЛА невстановленого типу припав на приватний житловий сектор у Ковпаківському районі міста. На території одного з домогосподарств рятувальники виявили тіло 56-річного чоловіка. Наразі обставини його загибелі встановлюють відповідні служби.

Влучання з подальшим загорянням сталося пізно ввечері. Окрім цього, російські війська завдали ще одного удару по автозаправній станції.

Пожежі, що виникли на обох локаціях після атаки, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Інформація про інші можливі наслідки ударів наразі уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві та Полтаві пролунали вибухи.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
43
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