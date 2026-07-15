Росія атакувала Суми касетним боєприпасом: є постраждалі

Наслідки атаки на Сумщину

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Російські окупанти ввечері атакували житловий сектор на околиці Сум. Попередньо, ворог застосував касетний боєприпас.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки, а також постраждали семеро людей.

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Григоров повідомив, що після ворожої атаки на Сумську громаду до лікарні доправили п’ятьох людей.

Двох жінок та чоловіка з пораненнями наразі обстежують медики. Вони перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідну допомогу.

Ще двох чоловіків після медичного огляду перевели на амбулаторне лікування.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Зарічний район Сум керованими авіабомбами.

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Ми раніше інформували, що російська авіація щодня надвечір атакує Запоріжжя керованими авіабомбами.

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