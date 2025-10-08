ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5713
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала теплоелектростанцію: ДТЕК заявляє про серйозні наслідки

Внаслідок атаки поранення отримали двоє енергетиків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на енергетику.

Атака на енергетику. / © Associated Press

Цієї ночі російська армія атакувала теплому електростанцію ДТЕК. Через обстріл серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

“Росія атакувала ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків. Серйозно пошкоджено обладнання”, - наголосили у компанії

За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм надали усю необхідну допомогу.

Зауважимо, енергетики повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Як повідомлялося, вночі 8 жовтня росіяни вдарили по енергооб'єкті в Чернігівській області. У Ніжинському районі сталися відключення світла. Понад 4,5 тис. людей залишилися без електрики. У мерії наголошують, що було влучання по одному з об’єктів енергосистеми міста.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
5713
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie