Росія атакувала теплоелектростанцію: ДТЕК заявляє про серйозні наслідки

Цієї ночі російська армія атакувала теплому електростанцію ДТЕК. Через обстріл серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

“Росія атакувала ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків. Серйозно пошкоджено обладнання”, - наголосили у компанії

За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм надали усю необхідну допомогу.

Зауважимо, енергетики повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Як повідомлялося, вночі 8 жовтня росіяни вдарили по енергооб'єкті в Чернігівській області. У Ніжинському районі сталися відключення світла. Понад 4,5 тис. людей залишилися без електрики. У мерії наголошують, що було влучання по одному з об’єктів енергосистеми міста.

