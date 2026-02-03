- Дата публікації
Росія атакувала ТЕЦ і ТЕС у рекордний мороз: без тепла в Україні сотні тисяч сімей
Під ударом опинилися вісім областей України, а головними цілями стали об’єкти, що забезпечують теплом Київ, Харків та Дніпро.
Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, цілячись у ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.
Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Під російською атакою в ніч проти 3 лютого опинилися вісім українських областей.
«Черговий російський злочин проти людяності, спроба зимового геноциду від російських нелюдів», — наголосив міністр.
Ворог для атаки використав кілька видів балістичних ракет та крилаті ракети, а також безпілотники.
Окупанти гатили по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях — по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.
Шмигаль наголосив, що це були не військові цілі, а виключно цивільні.
«Сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі -25 °C!» — наголосив міністр енергетики.
Атака на енергетику України 3 лютого — деталі за областями
У ніч проти 3 лютого російська армія масовано атакувала об’єкти енергетики України.
Ситуація в Києві та області
Так, у Києві без опалення залишилися Дарницький та Дніпровський райони. По всій столиці без теплопостачання залишаються 1170 багатоповерхівок.
Водночас Дніпровський та Дарницький райони Києва (Лівий берег) частково перебувають в екстрених відключеннях світла. На Правому березі продовжують діяти графіки.
Під масованим ударом була й енергетична інфраструктура в Київській області.
Харків
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харкова: пошкоджені енергооб’єкти в різних районах міста. Зокрема, серйозних пошкоджень зазнала ТЕЦ. Ситуація з енергозабезпеченням міста оцінюється як складна. Наразі спеціалісти працюють, щоб оцінити масштаби, але прогнози невтішні.
Через критичні пошкодження інфраструктури в Харкові пішли на екстрений крок: із систем опалення 820 будинків, заживленних від потужної ТЕЦ, примусово зливають воду. Таке рішення ухвалили, щоб у сильні морози уникнути перемерзання труб і масштабного руйнування міських тепломереж.
Дніпро
У Дніпрі є пошкодження на території інфраструктурного об’єкту.
Вінницька область
У Вінницькій області були влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Через удари без світла опинилися 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Одеська область
В Одеській області — влучання по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні регіону. На ранок знеструмлено понад 50 тис. жителів. Аварійні бригади енергетиків розпочали роботи з відновлення електропостачання.