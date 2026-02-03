Росія атакувала ТЕЦ і ТЕС у рекордний мороз: без тепла в Україні сотні тисяч сімей

Відключення опалення / © iStock

Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, цілячись у ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.

Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Під російською атакою в ніч проти 3 лютого опинилися вісім українських областей.

«Черговий російський злочин проти людяності, спроба зимового геноциду від російських нелюдів», — наголосив міністр.

Ворог для атаки використав кілька видів балістичних ракет та крилаті ракети, а також безпілотники.

Окупанти гатили по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях — по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Шмигаль наголосив, що це були не військові цілі, а виключно цивільні.

«Сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі -25 °C!» — наголосив міністр енергетики.

Атака на енергетику України 3 лютого — деталі за областями

У ніч проти 3 лютого російська армія масовано атакувала об’єкти енергетики України.

Ситуація в Києві та області

Так, у Києві без опалення залишилися Дарницький та Дніпровський райони. По всій столиці без теплопостачання залишаються 1170 багатоповерхівок.

Водночас Дніпровський та Дарницький райони Києва (Лівий берег) частково перебувають в екстрених відключеннях світла. На Правому березі продовжують діяти графіки.

Під масованим ударом була й енергетична інфраструктура в Київській області.

Харків

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харкова: пошкоджені енергооб’єкти в різних районах міста. Зокрема, серйозних пошкоджень зазнала ТЕЦ. Ситуація з енергозабезпеченням міста оцінюється як складна. Наразі спеціалісти працюють, щоб оцінити масштаби, але прогнози невтішні.

Через критичні пошкодження інфраструктури в Харкові пішли на екстрений крок: із систем опалення 820 будинків, заживленних від потужної ТЕЦ, примусово зливають воду. Таке рішення ухвалили, щоб у сильні морози уникнути перемерзання труб і масштабного руйнування міських тепломереж.

Дніпро

У Дніпрі є пошкодження на території інфраструктурного об’єкту.

Вінницька область

У Вінницькій області були влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Через удари без світла опинилися 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Одеська область

В Одеській області — влучання по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні регіону. На ранок знеструмлено понад 50 тис. жителів. Аварійні бригади енергетиків розпочали роботи з відновлення електропостачання.