Газопровід. Ілюстративне зображення / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 6 серпня російські ударні безпілотники атакували компресорну станцію в Одеській області, яка використовується для постачання до України зрідженого природного газу зі США та блакитного палива з Азербайджану,

Про це повідомили у Міненерго.

Об’єкт розташований в селі Новосільське на кордоні з Румунією та забезпечує диверсифікований маршрут, який з’єднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід.

Реклама

У Міненерго уточнили, що станцію атакували «десятки безпілотників», які завдали удару цілеспрямовано по суто цивільній інфраструктурі.

У відомстві додали, що цей удар був також «проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців».

Міністерка енергетики Світлана Гринчук назвала масовану атаку на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту «чітким та зрозумілим сигналом для всієї Європи», яка планує повністю відмовитися від російського природного газу до 2027 року.

За її словами, цей удар «свідчить про те, що Москва використовуватиме всі доступні засоби та важелі для знищення енергетичної незалежності» ЄС.

Реклама

«Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці», — наголосила міністерка.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через пошкодження станції сотні сімей залишилися без газу.

«Це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці», — зазначив він.

Азербайджан почав постачати газ до України через Трансбалканський трубопровід (пролягає через Туреччину, Болгарію, Румунію) у липні. «Нафтогаз» уклав відповідну угоду з азербайджанською держкомпанією SOCAR. У Міненерго України тоді зазначили, що обсяги постачання невеликі, але мають «стратегічне значення».

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня російські війська атакували Україну 45 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.