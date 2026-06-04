Росія атакувала центр громади на Сумщині: є загиблі та поранені

Російська атака по громаді на Сумщині забрала життя двох людей

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Російські війська завдали удару по центральній частині Ямпільської громади. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо цивільних постраждали.

Про це повідомив Олег Григоров — очільник Сумської ОВА.

Спочатку повідомлялося про постраждалих серед мирного населення та одну людину у важкому стані. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

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Також до медичного закладу доправили чотирьох жінок, які отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.

«Особи загиблих встановлюються. Також до лікарні доставили чотирьох постраждалих жінок. Їм надають необхідну медичну допомогу», — написав він.

Григоров також закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Нагадаємо, Росія завдає ударів по Україні і активно готується до нових масованих обстрілів. Саме тоді, коли країна досі важко оговтується від попередніх.

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Також стало відомо, що РФ посилює повітряні атаки та придумала як обходити системи ППО. ЗМІ розкрили нову тактику РФ із придушення української ППО і назвали головну мету масштабних ракетних ударів Кремля.

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