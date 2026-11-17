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Росія атакувала центр Вінниці: у місті спалахнула масштабна пожежа — відео (оновлено)
Росія атакувала Вінницю, спричинивши масштабну пожежу в центрі міста. Влада повідомила перші подробиці про наслідки удару та розповіла, чи є постраждалі.
Увечері 17 листопада Росія атакувала центр Вінниці. Спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомили міський голова Сергій Моргунов та начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
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У міській владі зазначили, що пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, а в одній із будівель спалахнула пожежа.
За їхньою інформацією, станом на зараз даних про поранених чи загиблих немає. На місце влучання вже виїхали всі відповідні екстрені та комунальні служби.
За даними міського голови Сергія Моргунова, у Вінниці після вечірньої атаки до лікарів звернулися четверо постраждалих. Попередньо у трьох діагностували контузії через вибухову хвилю, у ще однієї людини — гострий стрес. Усі четверо перебувають у стабільному стані, їхнє обстеження ще триває.
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Нагадаємо, Росія вдарила по Вінниці 17 листопада. Внаслідок атаки є влучання у стоянку автомобілів.Загорілися два легкові та два вантажні автомобілі.
Росія влаштувала нову атаку ударними дронами на Київщину 17 листопада. Під ударом опинилися одразу два райони області, де зафіксували пошкодження енергетичної інфраструктури.