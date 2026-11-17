Атака РФ / © ТСН.ua

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Увечері 17 листопада Росія атакувала центр Вінниці. Спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили міський голова Сергій Моргунов та начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

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Атака РФ на Вінницю 17 листопада — що відомо

У міській владі зазначили, що пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, а в одній із будівель спалахнула пожежа.

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За їхньою інформацією, станом на зараз даних про поранених чи загиблих немає. На місце влучання вже виїхали всі відповідні екстрені та комунальні служби.

За даними міського голови Сергія Моргунова, у Вінниці після вечірньої атаки до лікарів звернулися четверо постраждалих. Попередньо у трьох діагностували контузії через вибухову хвилю, у ще однієї людини — гострий стрес. Усі четверо перебувають у стабільному стані, їхнє обстеження ще триває.

Атака РФ на Вінницю 17 листопада / © соцмережі

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Нагадаємо, Росія вдарила по Вінниці 17 листопада. Внаслідок атаки є влучання у стоянку автомобілів.Загорілися два легкові та два вантажні автомобілі.

Росія влаштувала нову атаку ударними дронами на Київщину 17 листопада. Під ударом опинилися одразу два райони області, де зафіксували пошкодження енергетичної інфраструктури.

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