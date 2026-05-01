Росія атакувала центр Житомира дронами: є влучання

Наслідки влучання на Житомирщині

У п’ятницю, 1 травня, російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Житомирську область. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали центр Житомира та інші населені пункти регіону.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

Атака РФ на Житомирщину — що відомо

За словами очільника області, під удар потрапили об’єкти цивільної інфраструктури. На місцях влучань зафіксовано пошкодження:

нежитлового приміщення;

об’єктів спортивної інфраструктури;

освітніх закладів.

Через атаки виникли пожежі, які вдалося оперативно загасити силами рятувальників.

«За оперативною інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає. Тривають відновлювальні роботи та відповідні слідчі дії», — повідомив Віталій Бунечко.

Масована атака РФ по Україні 1 травня — останні новини

Нагадаємо, вдень 1 травня Росія масовано атакувала захід України дронами. Безпілотники пролетіли через північні та центральні області, після чого вибухи пролунали на Хмельниччині та Тернопільщині.

На Тернопіль налетіли близько 60 дронів — у місті прогриміла серія вибухів, виникла сильна пожежа та задимлення. Частина районів (Центр, Канада та Сонячний) залишилася без світла. Мер Сергій Надал закликав людей сидіти в укриттях, не виїжджати на дороги та щільно зачинити вікна.

Також Росія атакувала Вінниччину рекордною кількістю дронів — у небі над областю зафіксували 74 безпілотники. Через падіння одного з них зруйновано приватний будинок, поранення дістала жінка.

