Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: є загиблий

Атака дронів РФ на іноземне судно / © Facebook/ВМС ЗС України

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У ніч проти 22 червня російські окупаційні війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку на цивільний торговельний флот, який прямував до українських портів. Внаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали три іноземні судна, серед екіпажу є загиблий та поранені.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України та віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Удар по суховантажу VICTRESS: масштабна пожежа та загибель моряка

Найбільших руйнувань зазнало суховантажне судно VICTRESS (судновласник — Туреччина, курсувало під прапором Панами). Внаслідок прямого влучання російського БпЛА на борту спалахнула масштабна пожежа. Судно зазнало значних пошкоджень та повністю втратило морехідний стан.

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Через критичну загрозу поширення вогню восьмеро моряків були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. На борту перебували дев’ять членів екіпажу — громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

Члени екіпажу атакованих суден / © Facebook/ВМС ЗС України

Члени екіпажу атакованих суден / © Facebook/ВМС ЗС України

На жаль, атака забрала життя одного з моряків. За інформацією Олексія Кулеби, загиблим є 58-річний кухар судна, громадянин Єгипту.

Рятувальна операція ВМС ЗСУ

Враховуючи складну обстановку та небезпеку для життя іноземних громадян, екіпажі катерів Військово-Морських Сил ЗС України оперативно провели успішну рятувальну операцію та евакуювали моряків із палаючого судна.

«Цей випадок вкотре демонструє, що Російська Федерація продовжує порушувати норми міжнародного морського права та створювати загрози цивільному судноплавству. Військово-Морські Сили ЗСУ й надалі робитимуть усе можливе, щоб зробити море безпечним», — наголосили у командуванні ВМС.

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Атаки на інші судна та реакція влади

Окрім суховантажу VICTRESS, цієї ж ночі російські безпілотники атакували ще два цивільні судна — під прапорами Палау та Белізу. Вони також зазнали пошкоджень, проте, на щастя, обійшлося без постраждалих. Ці судна змогли продовжити рух.

У Кабінеті міністрів наголошують, що дії РФ є черговим грубим воєнним злочином, який потребує негайної відсічі з боку світу.

«Атаки на торговельний флот і гуманітарні морські маршрути — це пряма загроза глобальній продовольчій та економічній безпеці й потребують рішучої реакції міжнародної спільноти», — заявив віцепрем’єр Олексій Кулеба.

Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює портову інфраструктуру України та цивільні судна, намагаючись заблокувати український морський експорт та спровокувати продовольчу кризу у світі.

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