- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 245
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Україну 112 дронами: скільки було збито, а скільки влучило
Сили ППО збили 89 ворожих безпілотників, але не минулося без «прильотів».
Російські війська у ніч проти 7 серпня атакували Україну 112 ударними дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила або придушила 89 ворожих безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У ніч проти 7 серпня окупанти запустили по Україні 112 ударних безпілотників типу «Шахед» і дронів-імітаторів різних типів із Курська, Приморсько-Ахтарська, окупованих Чауди та Гвардійського.
Станом на ранок відомо, що українська ППО збила/придушила 89 російських БпЛА типу «Шахед» дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.
Водночас в 11 локаціях сталися влучання 23 безпілотників. Ще у трьох локаціях зафіксовані падіння збитих дронів (уламки).
Нагадаємо, у ніч проти 7 серпня російська армія вдарили «Шахедами» по Дніпру. Постраждало четверо людей, спалахнули декілька пожеж. Через ворожу атаку знищено і понівечено десятки автомобілів. Пошкоджена низка житлових будинків.