Росія атакувала Україну 112 дронами: скільки було збито, а скільки влучило

Українські сили ППО у ніч проти 7 серпня відбивали атаку російських дронів / © ТСН

Російські війська у ніч проти 7 серпня атакували Україну 112 ударними дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила або придушила 89 ворожих безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 7 серпня окупанти запустили по Україні 112 ударних безпілотників типу «Шахед» і дронів-імітаторів різних типів із Курська, Приморсько-Ахтарська, окупованих Чауди та Гвардійського.

Станом на ранок відомо, що українська ППО збила/придушила 89 російських БпЛА типу «Шахед» дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Водночас в 11 локаціях сталися влучання 23 безпілотників. Ще у трьох локаціях зафіксовані падіння збитих дронів (уламки).

Нагадаємо, у ніч проти 7 серпня російська армія вдарили «Шахедами» по Дніпру. Постраждало четверо людей, спалахнули декілька пожеж. Через ворожу атаку знищено і понівечено десятки автомобілів. Пошкоджена низка житлових будинків.