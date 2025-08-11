ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1146
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Україну 71 дроном: скільки збито і скільки влучань

Силам ППО вдалося знищити 59 безпілотників, однак 12 дронів досягли своїх цілей.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відбиття атаки «Шахедів» на Україну

Відбиття атаки «Шахедів» на Україну / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія атакувала Україну у ніч проти 11 серпня, застосувавши 71 безпілотник. Сили протиповітряної оборони знешкодили 59 ворожих дронів, але є і влучання.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вночі російські окупанти влаштували атаку на Україну 71 ударним дроном типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

На ранок відомо, що українська ППО збила/придушила 59 «Шахедів» та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході України.

Водночас 12 ворожих безпілотників влучили у шести локаціях. Ще в одній локації впали уламки збитих дронів.

До слова, 10 серпня російські війсьа вгатили КАБами по Запоріжжю: влучили по обʼєкту транспортної інфраструктури та по клініці медуніверситету. Через ворожу атаку постраждали 12 людей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie