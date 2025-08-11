Росія атакувала Україну 71 дроном: скільки збито і скільки влучань

Відбиття атаки «Шахедів» на Україну / © ТСН.ua

Російська армія атакувала Україну у ніч проти 11 серпня, застосувавши 71 безпілотник. Сили протиповітряної оборони знешкодили 59 ворожих дронів, але є і влучання.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вночі російські окупанти влаштували атаку на Україну 71 ударним дроном типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

На ранок відомо, що українська ППО збила/придушила 59 «Шахедів» та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході України.

Водночас 12 ворожих безпілотників влучили у шести локаціях. Ще в одній локації впали уламки збитих дронів.

До слова, 10 серпня російські війсьа вгатили КАБами по Запоріжжю: влучили по обʼєкту транспортної інфраструктури та по клініці медуніверситету. Через ворожу атаку постраждали 12 людей.