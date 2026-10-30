Росія атакувала Україну балістичною ракетою: в одному з регіонів пролунали вибухи

Ворог атакував Україну / © Getty Images

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У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами.

Про загрозу застосування такого озброєння повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Попередження військових з’явилося близько 03:00. Згодом у Повітряних силах заявили про рух балістичної ракети в напрямку Кременчука Полтавської області.

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Згодом друга ракета також полетіла в сторону Полтавщини через Харківську область.

За інформацією моніторингових каналів, запуск здійснили з території Курської області Росії.

Крім ракетної загрози, повідомлялося про поодинокі ударні безпілотники, які перебували у східних і центральних регіонах України.

Раніше повідомлялося, що у Києві пізно ввечері, 29 жовтня, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Пізніше Віталій Кличко розповів про наслідки балістичної атаки на Київ. Відомо щонайменше про одного загиблого.

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