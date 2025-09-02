ТСН у соціальних мережах

Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 2 вересня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Ізмаїл

  • Дніпропетровщина

  • Суми/р-н

  • Київщина, Чернігівщина

  • Умань/р-н (Черкaщина)

  • Краматорський р-н (Донеччина)

  • Бучанський р-н (Київщина)

  • Біла Церква (Київщина)

  • Новодонецьке (Донеччина)

  • Обухівський р-н (Київщина)

  • Словʼянськ (Донеччина)

Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.

