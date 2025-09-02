- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 2 вересня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Ізмаїл
Дніпропетровщина
Суми/р-н
Київщина, Чернігівщина
Умань/р-н (Черкaщина)
Краматорський р-н (Донеччина)
Бучанський р-н (Київщина)
Біла Церква (Київщина)
Новодонецьке (Донеччина)
Обухівський р-н (Київщина)
Словʼянськ (Донеччина)
Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.