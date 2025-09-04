ТСН у соціальних мережах

Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 4 вересня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Словʼянськ (Донеччина)

  • Чугуїв/околиці (Харківщина)

  • Полтавщина

  • Одеса

  • Харківщина

