Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 27 вересня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Запоріжжя;
Кам'янський р-н (Дніпропетровщина;
Тульчинський р-н (Вiнничина);
Павлоград (Дніпропетровщина);
Київщина;
Кременчук/р-н (Полтaвщина);
Чернiгівщина;
Полтaвщина;
Житомирщинa.
Нагадаємо, що сталася нічна атака на Запоріжжя: ворог ударив двома дронами.
Пожежу ліквідовано, попередньо без постраждалих.