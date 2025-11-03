- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1595
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 3 листопада 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Миколаївський р-н;
Тростянець (Сумщина);
Суми/околиці;
Околиці Миколаєва;
Миколаїв;
Чутове (Полтавщина);
Запоріжжя;
Дніпро;
Сумщина;
Конотоп (Сумщина);
Ніжин (Чернігівщина).
Нагадаємо, що раніше на Сумщині росіяни вночі атакували Тростянецьку громаду: є загиблий і поранені.