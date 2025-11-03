ТСН у соціальних мережах

Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 3 листопада 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Миколаївський р-н;

  • Тростянець (Сумщина);

  • Суми/околиці;

  • Околиці Миколаєва;

  • Миколаїв;

  • Чутове (Полтавщина);

  • Запоріжжя;

  • Дніпро;

  • Сумщина;

  • Конотоп (Сумщина);

  • Ніжин (Чернігівщина).

Нагадаємо, що раніше на Сумщині росіяни вночі атакували Тростянецьку громаду: є загиблий і поранені.

