Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 4 листопада 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Словʼянськ (Донеччина);
Краматорськ (Донеччина);
Павлоград/околиці;
Ізмаїл (Одещина);
Дунайське (Ізмаїльський р-н);
Сумщина;
Околиці Харкова.
Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що у Волгоградській області РФ пошкоджено електропідстанцію через атаку дронів.