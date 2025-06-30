Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 30 червня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

БпЛА з Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.

2 БпЛА на Харківщині курсом на південь.

Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

БпЛА на сході Донеччини курс на захід.

БпЛА на півдні Харківщини курсом південно-західним.

БпЛА на півночі Харківщини курс на південь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що власники приватних підземних паркінгів у Києві мають право вирішувати, чи пускати людей під час повітряної тривоги. Якщо паркінг офіційно включено до фонду захисних споруд, власник зобов’язаний надавати доступ для укриття. Без такого статусу він може відмовити у проході, і це не буде порушенням.

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