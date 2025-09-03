ТСН у соціальних мережах

1142
1 хв

Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У ніч проти 3 вересня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Житомирщина

  • Рівне

  • Кропивницький

  • Луцьк

  • Околиці Києва

  • Знамʼянка (Кіровоградщина)

  • Житомир/околиці

  • Вишгород/р-н (Київщина)

  • Дубровиця (Рівненщина)

  • Житомирщина

  • Могилів-Подільський р-н (Вінниччина)

  • Одеський р-н

  • Львів

  • Хмельницький

  • Вараш (Рівненщина)

  • Калуш (Франківщина)

  • Коломия (Франківщина)

1142
