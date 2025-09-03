- Дата публікації
Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 3 вересня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Житомирщина
Рівне
Кропивницький
Луцьк
Околиці Києва
Знамʼянка (Кіровоградщина)
Житомир/околиці
Вишгород/р-н (Київщина)
Дубровиця (Рівненщина)
Житомирщина
Могилів-Подільський р-н (Вінниччина)
Одеський р-н
Львів
Хмельницький
Вараш (Рівненщина)
Калуш (Франківщина)
Коломия (Франківщина)