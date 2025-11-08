- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 515
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 8 листопада 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Дніпро;
Кривий Ріг/р-н;
Харків/передмістя;
Черкащина, Полтавщина;
Околиці Харкова;
Бучанський р-н (Київщина);
Суми;
Прилуцький р-н (Чернігівщина);
Запоріжжя;
Слобожанське;
Миколаїв;
Павлоград;
Чугуївський р-н (Харківщина);
Ніжинський р-н (Чернігівщина;
Городня (Чернігівщина);
Чернігів;
Кременчук (Полтавщина);
Світловодськ(Полтавщина).