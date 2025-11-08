ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
515
1 хв

Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, деколи було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Атака РФ

Атака РФ / © ТСН.ua

У ніч проти 8 листопада 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Дніпро;

  • Кривий Ріг/р-н;

  • Харків/передмістя;

  • Черкащина, Полтавщина;

  • Околиці Харкова;

  • Бучанський р-н (Київщина);

  • Суми;

  • Прилуцький р-н (Чернігівщина);

  • Запоріжжя;

  • Слобожанське;

  • Миколаїв;

  • Павлоград;

  • Чугуївський р-н (Харківщина);

  • Ніжинський р-н (Чернігівщина;

  • Городня (Чернігівщина);

  • Чернігів;

  • Кременчук (Полтавщина);

  • Світловодськ(Полтавщина).

