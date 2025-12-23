- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 23 грудня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Околиці Харкова
Суми
Рені (Одещина)
Сумський р-н
Ізмаїл (Одещина)
Шостка (Сумщина)
Конотоп (Сумщина)
Лозова (Хaркiвщина)
Житомир
Черкащина
Рівне
Кривий Ріг (Дніпропетровщина)
Прилуки (Чернігівщина)
Одеський р-н
Вишгородський р-н (Kиївщина)