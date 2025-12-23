ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5944
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракети

Ракети / © ТСН.ua

У ніч проти 23 грудня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Околиці Харкова

  • Суми

  • Рені (Одещина)

  • Сумський р-н

  • Ізмаїл (Одещина)

  • Шостка (Сумщина)

  • Конотоп (Сумщина)

  • Лозова (Хaркiвщина)

  • Житомир

  • Черкащина

  • Рівне

  • Кривий Ріг (Дніпропетровщина)

  • Прилуки (Чернігівщина)

  • Одеський р-н

  • Вишгородський р-н (Kиївщина)

Дата публікації
Кількість переглядів
5944
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie