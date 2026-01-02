- Дата публікації
Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 2 січня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали у:
Нагадаємо, що раніше у Херсоні росіяни атакували людей з дрона: є поранені.