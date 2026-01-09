- Дата публікації
Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 9 січня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали у:
Львів;
Київ;
Канів (Черкaщина);
Бровари;
Полтава/р-н;
Сміла (Черкaщина).
Нагадаємо, що у Києві збільшується кількість загиблих та поранених через масовану атаку РФ: є пошкодження критичної інфраструктури.