Укрaїнa
485
1 хв

Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, деколи було дуже гучно.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 9 січня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Вночі вибухи пролунали у:

  • Львів;

  • Київ;

  • Канів (Черкaщина);

  • Бровари;

  • Полтава/р-н;

  • Сміла (Черкaщина).

Нагадаємо, що у Києві збільшується кількість загиблих та поранених через масовану атаку РФ: є пошкодження критичної інфраструктури.

