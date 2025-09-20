Росія атакувала Україну дронами та ракетами: скільки вдалось збити

ППО / © Zelenskiy/Official

У ніч на 20 вересня ППО успішно відбили комбінований повітряний напад російських військ, подавивши 583 засоби повітряного нападу.

Про це йдеться у звіті Повітряних Сил ЗСУ у Telegram.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, із 20:00 19 вересня противник завдав удару по території України за допомогою ударних безпілотників, балістичних та крилатих ракет. Радіотехнічні війська зафіксували 619 засобів повітряного нападу, серед яких:

579 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітацій із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська та ТОТ Криму;

32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ.

Атака відбивалася силами авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ, безпілотних систем та мобільних вогневих груп Сил оборони України.

«Противник застосував традиційну тактику одночасного удару великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. По крилатих ракетах ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре демонструє свою ефективність на полі бою», — зазначили у Повітряних Силах.

За попередніми даними станом на 09:00 20 вересня, протиповітряною обороною збито та подавлено 583 повітряні цілі:

552 ворожі БпЛА;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

Водночас зафіксовано влучання балістичних та крилатих ракет, а також 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння уламків збитих засобів — на 10 локаціях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що На Миколаївщині сьогодні вранці сталася масована атака російських військ. Під обстрілом опинилися промислові об’єкти та фермерське господарство, виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники. Постраждалих наразі немає.

На Хмельниччині ворог атакував Дунаєвецьку громаду. Під час ліквідації пожежі виявлено загиблого чоловіка, ще двоє місцевих отримали медичну допомогу. Працювали сили ППО, масштаби руйнувань уточнюються.

На Дніпропетровщині Росія завдала удару безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки постраждали 26 осіб, одна людина загинула, у тяжкому стані перебуває 55-річний чоловік.