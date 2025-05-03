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Росія атакувала Україну новою групою безпілотників: названа траєкторія руху
У ніч проти 3 травня 2025 року РФ атакувала Україну новою порцією ударних безпілотників.
У ніч проти 3 травня 2025 року РФ атакувала Україну новою порцією ударних безпілотників.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Нова група "Шахедів" на північ Сумщини.
"Шахеди" на заході та в центрі Сумщини — курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
"Шахеди" у центрі Чернігівщини — курсом на Київщину.
Кілька груп БпЛА на півночі, в центрі та півдні Полтавщини — курсом на південь, рухаються у напрямку Лубен, Миргорода, Кременчука.
"Шахеди" на півночі Черкащини — курсом на південь.
"Шахеди" на півдні Кіровоградщини — курсом на захід.
"Шахеди" на півночі Дніпропетровщини — рухаються на південь.
"Шахеди" на межі Харківської та Сумської областей — курсом на північ.
Нагадаємо, що у ніч проти 3 травня 2025 року росіяни атакували Харків. Наразі йдеться про майже 50 потерплих, серед яких 11-річна дитина.