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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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147
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Росія атакувала Україну новою групою безпілотників: названа траєкторія руху

У ніч проти 3 травня 2025 року РФ атакувала Україну новою порцією ударних безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

У ніч проти 3 травня 2025 року РФ атакувала Україну новою порцією ударних безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

  • Нова група "Шахедів" на північ Сумщини.

  • "Шахеди" на заході та в центрі Сумщини — курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

  • "Шахеди" у центрі Чернігівщини — курсом на Київщину.

  • Кілька груп БпЛА на півночі, в центрі та півдні Полтавщини — курсом на південь, рухаються у напрямку Лубен, Миргорода, Кременчука.

  • "Шахеди" на півночі Черкащини — курсом на південь.

  • "Шахеди" на півдні  Кіровоградщини — курсом на захід.

  • "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини — рухаються на південь.

  • "Шахеди" на межі Харківської та Сумської областей — курсом на північ. 

Нагадаємо, що у ніч проти 3 травня 2025 року росіяни атакували Харків. Наразі йдеться про майже 50 потерплих, серед яких 11-річна дитина.

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