Укрaїнa
495
1 хв

Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал»

Ракети вдарили по різних регіонах України.

Ігор Бережанський
Міг-31К з ракетою «Кинджал»

Міг-31К з ракетою «Кинджал» / © Defence express

Російські загарбники в ніч проти 10 листопада атакували Україну аеробалістичними ракетами «Кинджал».

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог провів пуск двох ракет «Кинджал» з носіїв Міг-31К.

Військові заявили, що одна ракета рухалась у сторону Київщини, а інші завдала удару в районі Старокостянтинова.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін знову посилив удари по нашій державі, бо прагне створити для українців нестерпні умови життя.

Ми раніше інформували, що російська терористична армія почала використовувати більше балістичних ракет під час повітряних атак на українські міста, руйнуючи енергетичні об’єкти.

