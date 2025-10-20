- Дата публікації
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: у ПС повідомили, скільки цілей збито
За попередніми даними, ППО збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання трьох балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях.
У ніч проти 20 жовтня (від 19:00 19 жовтня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму та 60 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» і дронами інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф, Чауда — ТОТ Криму, близько 40 із них — «Шахеди».
Про це повідомило Командування Повітряних сил у Telegram.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання трьох балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях.
«Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!» — закликають у Повітряних силах.
Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня росіяни вдарили по Дніпропетровщині.