Росія атакувала Україну ракетами й дронами: скільки цілей збила ППО

Ракетно-дроновий удар

У ніч на 12 лютого РФ вдарила по Україні ракетами й дронами. Силами ППО збито 213 повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Обстріл України 12 лютого: деталі

За інформацією ПС, ворог випустив:

24 балістичні ракети «Іскандер-М/С-300» — з Брянської, Воронезької, Ростовської обл. — РФ, ТОТ Криму;

керовану авіаційну ракету Х-59/69 — з ТОТ Донеччини;

219 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ., Гвардійське — ТОТ АР Крим

З усіх дронів близько 150 — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За підрахунками Повітряних сил, Силами ППО вдалося знешкодити 213 повітряних цілей:

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Утім є і влучання. Так, 9 ракет та 19 ударних БпЛА поцілили на 13 локаціях. Також фіксують падіння уламків у 14 точках.

З огляду на те, що атака триває, украї\нців закликають подбати про власну безпеку.

Раніше йшлося про те, що російські війська вдарили по одному з енергооб’єктів Одещини. Є перебої з електро й водопостачанням. Енергетики працюють на місцях, щоб відновити пошкоджене обладнання.

Як стало відомо, удар припав на підстанцію ДТЕК.

«Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», — констатували у ДТЕК.