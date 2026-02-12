- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 194
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія атакувала Україну ракетами й дронами: скільки цілей збила ППО
Сьогодні, 12 лютого, росіяни вдарили по Києву, Харкова, Дніпру та Одесі.
У ніч на 12 лютого РФ вдарила по Україні ракетами й дронами. Силами ППО збито 213 повітряних цілей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Обстріл України 12 лютого: деталі
За інформацією ПС, ворог випустив:
24 балістичні ракети «Іскандер-М/С-300» — з Брянської, Воронезької, Ростовської обл. — РФ, ТОТ Криму;
керовану авіаційну ракету Х-59/69 — з ТОТ Донеччини;
219 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ., Гвардійське — ТОТ АР Крим
З усіх дронів близько 150 — «Шахеди».
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За підрахунками Повітряних сил, Силами ППО вдалося знешкодити 213 повітряних цілей:
15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Утім є і влучання. Так, 9 ракет та 19 ударних БпЛА поцілили на 13 локаціях. Також фіксують падіння уламків у 14 точках.
З огляду на те, що атака триває, украї\нців закликають подбати про власну безпеку.
Раніше йшлося про те, що російські війська вдарили по одному з енергооб’єктів Одещини. Є перебої з електро й водопостачанням. Енергетики працюють на місцях, щоб відновити пошкоджене обладнання.
Як стало відомо, удар припав на підстанцію ДТЕК.
«Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», — констатували у ДТЕК.