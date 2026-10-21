Росія атакувала велике місто безпілотником: є влучання в навчальний заклад

повітряна тривога / © tsn.ua

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У Кременчуці Полтавської області ворожий безпілотник влучив у будівлю навчального закладу, після чого виникла пожежа. Попередньо, одна людина отримала травми.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

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За його словами, на місці влучання працюють усі відповідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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Дані про масштаби пошкоджень будівлі та стан постраждалої людини наразі не оприлюднені.

Нагадаємо, армія РФ атакувала один з об’єктів енергетичної інфраструктури у Києві. Через удари частково без світла залишилися Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Печерський райони столиці.

Також 20 жовтня у Києві ворожий дрон влучив у медзаклад у Солом’янському районі, а в Голосіївському на будівлю іншої лікарні впали уламки. Через атаку в столиці постраждало 5 людей.

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