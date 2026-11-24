Атака РФ на Дніпро / © Дніпропетровська обласна рада

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Удень 24 листопада Дніпро опинився під ударом Росії. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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Атака РФ на Дніпро 24 листопада — що відомо

Першу інформацію про наслідки обстрілу очільник області оприлюднив о 15:37. Тоді дані щодо потерпілих ще уточнювалися.

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«Ворог атакував Дніпро. Попередньо, пошкоджений багатоповерховий будинок», — написав Олександр Ганжа.

Згодом керівник ОВА оновив інформацію та повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Дніпру постраждали щонайменше 4 людей. За його словами, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Атака РФ на Дніпро / © Дніпропетровська обласна рада

Як додав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, у місті через атаку «Бандеролі» пошкоджено останній поверх багатоповерхівки.

Також про наслідки атаки по Дніпру повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, удар припав по багатоповерхівці в Шевченківському районі, де вщент розбиті декілька осель.

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Атака РФ на Дніпро:

Загалом пошкоджені щонайменше сім сусідніх будинків — кількість вибитих вікон ще рахують, але йдеться про сотні. Крім того, зачепило прилеглий ліцей, де розтрощило шибки у дитячій їдальні.

Атака РФ на Дніпро / © Борис Філатов

«На місці нині працюють усі служби. Благодійники та представники райадміністрації також поряд із людьми. Зараз додатково розгортаємо намет, де можна зігрітися», — зазначив мер.

Атака РФ на Дніпро / © Борис Філатов

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, від ранку вівторка, 24 листопада, російські війська запустили по території України групи ударних безпілотників реактивного типу.

Також у ніч проти 24 листопада (від 18:00 23 листопада) російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши 96 безпілотників різних типів.

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Раніше повідомлялося, що кількість жертв російської повітряної атаки на Київську область зросла: у лікарні померла 79-річна жінка, яка постраждала внаслідок влучання ворожого безпілотника в селищі Димер. Тепер загиблих 12.

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