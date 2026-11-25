Повітряна тривога / © tsn.ua

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Російські війська завдали ударів трьома реактивними ударними безпілотниками типу «Шахед» по об'єктах інфраструктури у Кривому Розі та поблизу міста. Внаслідок атак виникли пожежі, зафіксовано значні руйнування.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За його словами, два реактивні «Шахеди» влучили по об'єкту інфраструктури неподалік Кривого Рогу. Ще один безпілотник атакував інфраструктурний об'єкт у Центрально-Міському районі міста.

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«Пожежі. Приступили до аварійно-рятувальної операції. Руйнування значні», — зазначив Вілкул.

На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація про постраждалих наразі не уточнюється.

Нагадаємо, у Києві пізно ввечері 25 листопада лунають вибухи після загрози балістики.

За повідомленням міського голови Віталія Кличка, у Деснянському районі Києва є влучання в будівлю на території промзони, торгівельний центр та ще одну нежитлову будівлю.

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