Атака на Чернігів / © ДСНС

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Російські війська 25 серпня атакували місто Чернігів понад 10 безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та складські приміщення, також постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

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За його словами, троє людей дістали травми легкого ступеня.

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"Сьогодні ворог атакував місто більш ніж 10 БпЛА. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та складські приміщення", — повідомив Брижинський.

Наразі фахівці обстежують приватний сектор, щоб встановити можливі додаткові наслідки російської атаки.

Нагадаємо, напередодні РФ завдала удару по Чернігову. Там було 14 поранених, серед них двоє дітей 12 та 17 років. Трьох людей госпіталізували, ще 11 отримали легкі поранення — їм надали допомогу на місці.

Раніше Росія вдарила по енергооб’єкту в Чернігові. Люди залишилися без світла.

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