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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала великий обласний центр: пролунала серія вибухів

Офіційна інформація про наслідки наразі не надходила.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Вибухи пролунали у Сумах

Вибухи пролунали у Сумах / © Associated Press

У ніч проти 11 червня в Сумах було чутно серію вибухів на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«У Сумах пролунала серія вибухів», — інформує видання з посиланням на власних кореспондентів.

Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про групу безпілотників, які рухалися у напрямку Сум.

Раніше повідомлялося, що через атаку РФ на вокзал у Сумах уламки збитого БпЛА впали на пасажирський поїзд Суми.

Ми раніше інформували, що ворожі дрони атакували Сумську область, внаслідок чого постраждали працівниця заправки та водій поштового автомобіля.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5
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