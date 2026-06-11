Росія атакувала великий обласний центр: пролунала серія вибухів

Вибухи пролунали у Сумах / © Associated Press

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У ніч проти 11 червня в Сумах було чутно серію вибухів на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«У Сумах пролунала серія вибухів», — інформує видання з посиланням на власних кореспондентів.

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Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про групу безпілотників, які рухалися у напрямку Сум.

Раніше повідомлялося, що через атаку РФ на вокзал у Сумах уламки збитого БпЛА впали на пасажирський поїзд Суми.

Ми раніше інформували, що ворожі дрони атакували Сумську область, внаслідок чого постраждали працівниця заправки та водій поштового автомобіля.

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