Росія атакувала великий обласний центр: є загиблий та поранені

Місцеві служби працюють на місці удару.

Дар'я Щербак
Вибух, фото ілюстроване / © Associated Press

У Харкові зафіксовано ворожий удар бойовим дроном по Холодногірському району. Наразі відомо про загиблого та постраждалих.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Удар припав на околиці міста.

«За попередньою інформацією — є постраждалі», — повідомив Терехов.

Міський голова повідомив про жертву внаслідок удару.

«Є попередня інформація про одного загиблого», — зазначив він.

Терехов зазначив, що загиблому — 54 роки.

Також підтверджено, що ще двоє людей зазнали поранень. Вибухових поранень зазнав 45-річний чоловік, його вже госпіталізували. А також за медичною допомогою звернувся 23-річний чоловік. Унаслідок удару постраждала цивільна інфраструктура.

«Приліт на околиці міста. Крім одного загиблого, є ще постраждалі. У прилеглих до місця прильоту приватних будинках — вибиті шибки», — повідомив Терехов.

Наразі всі обставини події встановлюються. Інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється.

Атаки на Харків — останні новини

Нагадаємо, 13 березня російські війська завдали удару по рейсовому автобусу «Харків — Великий Бурлук» на дорозі біля села Нова Олександрівка. Унаслідок атаки загинули троє людей: водій та двоє пасажирів, ще четверо цивільних дістали поранення. За даними прокуратури, росіяни застосували ракету типу «Іскандер-М». Також були пошкоджені автобус і щонайменше шість житлових будинків.

