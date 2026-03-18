- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 437
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала великий обласний центр: є загиблий та поранені
Місцеві служби працюють на місці удару.
У Харкові зафіксовано ворожий удар бойовим дроном по Холодногірському району. Наразі відомо про загиблого та постраждалих.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Удар припав на околиці міста.
«За попередньою інформацією — є постраждалі», — повідомив Терехов.
Міський голова повідомив про жертву внаслідок удару.
«Є попередня інформація про одного загиблого», — зазначив він.
Терехов зазначив, що загиблому — 54 роки.
Також підтверджено, що ще двоє людей зазнали поранень. Вибухових поранень зазнав 45-річний чоловік, його вже госпіталізували. А також за медичною допомогою звернувся 23-річний чоловік. Унаслідок удару постраждала цивільна інфраструктура.
«Приліт на околиці міста. Крім одного загиблого, є ще постраждалі. У прилеглих до місця прильоту приватних будинках — вибиті шибки», — повідомив Терехов.
Наразі всі обставини події встановлюються. Інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, 13 березня російські війська завдали удару по рейсовому автобусу «Харків — Великий Бурлук» на дорозі біля села Нова Олександрівка. Унаслідок атаки загинули троє людей: водій та двоє пасажирів, ще четверо цивільних дістали поранення. За даними прокуратури, росіяни застосували ракету типу «Іскандер-М». Також були пошкоджені автобус і щонайменше шість житлових будинків.