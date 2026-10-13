ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1408
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Вінниччину ввечері: є пошкодження, перші подробиці

У Жмеринському районі, що на Вінниччині, через атаку РФ пошкоджено залізничний об’єкт.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Вибух

Вибух / © Associated Press

На Вінниччині ввечері 13 жовтня через атаку Росії зазнав пошкоджень обʼєкт залізничної інфраструктури.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

Атака РФ на Вінниччину 13 жовтня — що відомо

«У Жмеринському районі внаслідок ворожої атаки постраждав обʼєкт залізничної інфраструктури. Всі відповідні служби вже працюють на місці», — зауважила Заболотна.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Втім, повітряна атака все ще триває, тому посадовиця закликала жителів області залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, на Волині під час російської атаки ввечері 13 жовтня у повітрі збили реактивний «Шахед». Його уламки впали на розважальний центр «Адреналін Сіті» в Луцьку, через що на даху будівлі спалахнула пожежа.

Також у Шевченківському районі Харкова 13 жовтня російський безпілотник атакував будівлю одного з торговельних маркетів.

Раніше ми писали, що після російської атаки на Рівне корпус гуманітарного університету вигорів майже вщент, а серед працівників закладу є поранені.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie