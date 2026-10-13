Росія атакувала Вінниччину ввечері: є пошкодження, перші подробиці

Вибух / © Associated Press

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На Вінниччині ввечері 13 жовтня через атаку Росії зазнав пошкоджень обʼєкт залізничної інфраструктури.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

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Атака РФ на Вінниччину 13 жовтня — що відомо

«У Жмеринському районі внаслідок ворожої атаки постраждав обʼєкт залізничної інфраструктури. Всі відповідні служби вже працюють на місці», — зауважила Заболотна.

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За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Втім, повітряна атака все ще триває, тому посадовиця закликала жителів області залишатися в укриттях до відбою тривоги.

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Нагадаємо, на Волині під час російської атаки ввечері 13 жовтня у повітрі збили реактивний «Шахед». Його уламки впали на розважальний центр «Адреналін Сіті» в Луцьку, через що на даху будівлі спалахнула пожежа.

Також у Шевченківському районі Харкова 13 жовтня російський безпілотник атакував будівлю одного з торговельних маркетів.

Раніше ми писали, що після російської атаки на Рівне корпус гуманітарного університету вигорів майже вщент, а серед працівників закладу є поранені.

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