- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1408
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Вінниччину ввечері: є пошкодження, перші подробиці
У Жмеринському районі, що на Вінниччині, через атаку РФ пошкоджено залізничний об’єкт.
На Вінниччині ввечері 13 жовтня через атаку Росії зазнав пошкоджень обʼєкт залізничної інфраструктури.
Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.
Атака РФ на Вінниччину 13 жовтня — що відомо
«У Жмеринському районі внаслідок ворожої атаки постраждав обʼєкт залізничної інфраструктури. Всі відповідні служби вже працюють на місці», — зауважила Заболотна.
За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Втім, повітряна атака все ще триває, тому посадовиця закликала жителів області залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, на Волині під час російської атаки ввечері 13 жовтня у повітрі збили реактивний «Шахед». Його уламки впали на розважальний центр «Адреналін Сіті» в Луцьку, через що на даху будівлі спалахнула пожежа.
Також у Шевченківському районі Харкова 13 жовтня російський безпілотник атакував будівлю одного з торговельних маркетів.
Раніше ми писали, що після російської атаки на Рівне корпус гуманітарного університету вигорів майже вщент, а серед працівників закладу є поранені.