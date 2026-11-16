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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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98
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Росія атакувала Вінниччину: є влучання в об'єкт критичної промисловості

Унаслідок російської атаки на Вінницьку область зафіксовано влучання в об'єкт критичної промисловості. Ліквідацію наслідків удару ускладнює загроза повторних обстрілів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 16 листопада російські війська продовжили атакувати Вінницьку область. Під ударом опинився об'єкт критичної промисловості.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

За її словами, внаслідок ворожої атаки обійшлося без постраждалих.

Водночас ліквідацію наслідків обстрілу ускладнює загроза повторних російських ударів.

«Ліквідація наслідків ускладнюється загрозою повторних ударів», — зазначила очільниця ОВА.

Інформацію про масштаби пошкоджень об'єкта наразі не уточнюють.

Нагадаємо, що раніше РФ вгатила посеред дня по Вінниці — що відомо про дронову атаку

У Вінниці прогриміли вибухи — росіяни влаштували дронову атаку. За останніми даними, троє постраждалих.

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