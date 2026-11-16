Росія атакувала Вінниччину: є влучання в об'єкт критичної промисловості

Дрон / © tsn.ua

Реклама

У ніч проти 16 листопада російські війська продовжили атакувати Вінницьку область. Під ударом опинився об'єкт критичної промисловості.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Реклама

За її словами, внаслідок ворожої атаки обійшлося без постраждалих.

Реклама

Водночас ліквідацію наслідків обстрілу ускладнює загроза повторних російських ударів.

«Ліквідація наслідків ускладнюється загрозою повторних ударів», — зазначила очільниця ОВА.

Інформацію про масштаби пошкоджень об'єкта наразі не уточнюють.

Нагадаємо, що раніше РФ вгатила посеред дня по Вінниці — що відомо про дронову атаку

Реклама

У Вінниці прогриміли вибухи — росіяни влаштували дронову атаку. За останніми даними, троє постраждалих.

Новини партнерів

Новини партнерів