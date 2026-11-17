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Росія атакувала Вінницю: загинула жінка, спалахнули легкові авто та вантажівки
У Вінниці внаслідок атаки загинула жінка. В ОВА розповіли про наслідки ворожого удару.
Росія вдарила по Вінниці 17 листопада. Внаслідок атаки є влучання у стоянку автомобілів.
Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.
На жаль, одна жінка загинула, ще одна — травмована.
Загорілися два легкові та два вантажні автомобілі. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо, що від самого ранку 17 листопада російська армія атакує Україну. Зокрема, велика кількість безпілотників летить на захід. У низці регіонів лунають вибухи.
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