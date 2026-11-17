Росія вдарила по Вінниці / © Вінницька ОДА

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Росія вдарила по Вінниці 17 листопада. Внаслідок атаки є влучання у стоянку автомобілів.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

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На жаль, одна жінка загинула, ще одна — травмована.

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Загорілися два легкові та два вантажні автомобілі. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

© Вінницька ОДА

© Вінницька ОДА

Нагадаємо, що від самого ранку 17 листопада російська армія атакує Україну. Зокрема, велика кількість безпілотників летить на захід. У низці регіонів лунають вибухи.

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