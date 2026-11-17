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Росія атакувала Закарпаття: Мадяр і Орбан виступили із заявами
Через атаку на Закарпаття 17 листопада Угорщина тимчасово призупинить залізничне сполучення з Україною.
У вівторок, 17 листопада, російські дрони вдарили по Закарпаттю. Зокрема, вибухи сталися у місті Мукачеве.
ТСН.ua зібрав реакції сусідньої Угорщини на обстріл Закарпаття.
Після ранкової російської атаки на Закарпаття очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з угорською громадою і українським народом, який «майже п’ять років змушений щодня переживати жахи війни».
За її словами, було три хвилі атак, які зосередились переважно на районах навколо Мукачевого і Ужгорода. Орбан повідомила про «ураження дронами».
«Це не перший повітряний напад на Закарпаття, і, на жаль, навряд чи буде останнім», — наголосила міністерка закордонних справ.
Орбан заявила, що на тлі посилення ударів РФ по цивільному населенню України можна очікувати нових атак і на Закарпаття. За її словами, раніше цей регіон був відносно захищеним завдяки своєму географічному розташуванню.
Своєю чергою, прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що через російські атаки Будапешт на два дні — 17–18 листопада — призупиняє залізничне сполучення з Україною.
Угорський політик заявив, що нібито дрон упав приблизно за 300 метрів від залізничного вокзалу у Мукачевому. Зауважимо, українська влада про такий інцидент офіційно не повідомляла.
За словами Мадяра, через падіння безпілотника екіпаж потяга, який прибув з Угорщини, довелося евакуювати.
Атака на Мукачеве 17 листопада — що відомо
Від ранку російська армія масовано атакує західні області України. Зокрема, під ударом опинилося Закарпаття: о 09:24 у регіоні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про безпілотники, які рухалися в напрямку Сваляви. За даними моніторингових каналів, дрони також фіксували над Мукачевим.
Згодом у Мукачевому пролунали вибухи. У місті зафіксували три безпілотники типу Shahed. Один із них влучив на території Мукачівської громади, ще два вдалося подавити засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).