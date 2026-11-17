Вибух. / © Getty Images

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У вівторок, 17 листопада, під час масованої атаки безпілотники долетіли до Закарпатської області. У місті Мукачево сталися вибухи.

Що відомо про атаку і наслідки — читайте на ТСН.ua.

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У Мукачівському районі о 09:24 оголосили повітряну тривогу жовтого рівня через загрозу БпЛА. Монітори попереджали про дрон у небі над містом. Близько 10:00 стались сильні вибухи.

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«У Мукачеві на Закарпатті чути звуки вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

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